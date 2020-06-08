10 июня послы ЕС продолжат запрет на инвестиции в Крым странами-членами блока, - журналист

8 июня, 2020, 15:51

В среду, 10 июня, послы Евросоюза одобрят продление на год запрета странам-членам инвестировать в оккупированный Россией Крым

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк.

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет" на продолжение запрета ЕС инвестировать в Крым еще на год", - написал Юзвяк.

Эти санкции, впервые ввели в 2014 году в ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма. Санкции включают запрет на ввоз из Крыма товаров, которые не имеют украинских сертификатов, запрет заходить в Крым круизным судам, плавающим под флагами стран-членов ЕС или подконтрольным государству-члену объединения, а также запрет на покупку компаниями из ЕС имущества и предприятий на оккупированной территории.

Согласно запрета, товары и технологии для секторов транспорта, телекоммуникаций и энергетики нельзя поставлять крымским компаниям или другим покупателям для использования на полуострове.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2020

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