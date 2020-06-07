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Espreso.tvМирЗа сутки в Москве умерло еще 55 человек с коронавирусом. И это только по официальным данным

За сутки в Москве умерло еще 55 человек с коронавирусом. И это только по официальным данным

иллюстративное
фото: atlanticbusinesssystems.com
В Москве (РФ) в течение субботы, 6 июня 2020 года, умерли еще 55 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19

Об этом со ссылкой на RBC.ry сообщает Еспрессо.TV .

"В Москве за сутки умерли 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз" пневмония "и получен положительный результат тестов на коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении московского Оперативного штаба.

Таким образом, общее количество умерших за коронавируса в столице России - и это только по официальным данным, в которых сомневается оппозиция и независимые эксперты - достигло 2919 человек. По показателю смертности Москва находится на первом месте среди остальных российских регионов. На столицу приходится более половины всех смертей от коронавируса, зарегистрированных в стране.

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