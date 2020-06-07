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Espreso.tvОбществоВо Львове суд приостановил работу из-за обнаруженного COVID-19 у судьи

Во Львове суд приостановил работу из-за обнаруженного COVID-19 у судьи


фото: Укрінформ
Шевченковский районный суд Львова приостановил работу из-за обнаруженного у одного из судей коронавируса

Об этом сообщает "Судебная власть Украины" .

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы суда и дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно.

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