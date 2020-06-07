В "Слуге народа" рассказали подробности избиения нардепа на заправке под Житомиром

7 июня, 2020, 15:27

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что народного депутата Юрия Заславского избили на заправке в Житомирской области

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кравчук, инцидент произошел вечером 5 июня на автозаправке возле села Заричаны, Житомирского района. Между депутатом и еще одним человеком случилась словесная перепалка в очереди, которая переросла в драку.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. На улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала Кравчук.

Она добавила, что это мог быть бытовой конфликт, а сам Заславский не знаком с нападающим. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

Напомним, 6 июня СМИ сообщили, что в Житомирской области на заправке избили народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Заславского.

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