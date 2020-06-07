 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" рассказали подробности избиения нардепа на заправке под Житомиром

В "Слуге народа" рассказали подробности избиения нардепа на заправке под Житомиром


фото: facebook
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что народного депутата Юрия Заславского избили на заправке в Житомирской области

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кравчук, инцидент произошел вечером 5 июня на автозаправке возле села Заричаны, Житомирского района. Между депутатом и еще одним человеком случилась словесная перепалка в очереди, которая переросла в драку.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. На улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала Кравчук.

Она добавила, что это мог быть бытовой конфликт, а сам Заславский не знаком с нападающим. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

  • Напомним, 6 июня СМИ сообщили, что в Житомирской области на заправке избили народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Заславского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать