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Espreso.tvКриминалВ Николаеве произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть раненые

В Николаеве произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть раненые


фото: nikvesti.com
В Николаеве неизвестные устроили стрельбу на остановке общественного транспорта и ранили двух мужчин

Об этом сообщает полиция в Николаевской области.

Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в мкрн Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, поступило в полицию около 18:00.

Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.

На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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