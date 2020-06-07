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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали причину роста заболеваемости COVID-19

В Минздраве назвали причину роста заболеваемости COVID-19


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине произошел из-за игнорирования гражданами правил карантина

Об этом сообщает Минздрав в telegram.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Минздраве напомнили правила пассажирских перевозок во время карантина.

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