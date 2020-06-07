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Espreso.tvЭкономикаУкртранснафта начала транспортировку американской нефти WTI

Укртранснафта начала транспортировку американской нефти WTI


фото: Укрінформ
Оператор системы магистральных нефтепроводов "Укртранснафта" впервые начал транспортировку американской нефти марки WTI

Об этом сообщает Укртранснафта в facebook.

"Сегодня, 7 июня, Укртранснафта впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI). После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - заявили в компании.

Компания имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.

В июле 2019 года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года начала прием в нефтетранспортную систему нефти сорта El Sharara (ливийская нефть).

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