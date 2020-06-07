 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп заявил, что протестующих в Вашингтоне "гораздо меньше, чем ожидалось"

Трамп заявил, что протестующих в Вашингтоне "гораздо меньше, чем ожидалось"

Количество участников акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне (США) в субботу, 6 июня 2020 года, оказалась меньше ожидаемого

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, передает Еспресо.TV .

За это он поблагодарил Национальную гвардию, Секретную службу и полицию.

"Толпа в округе Колумбия намного меньше, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия проделали фантастическую работу. Спасибо!" - написал Трамп.

При этом газета Washington Post оценила количество участников акции протеста в Вашингтоне более 10 тыс. человек.

Подобные мероприятия прошли в субботу и в других американских городах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать