Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине воцарится жара

7 июня, 2020, 22:06

В течение следующей недели в Украине будет господствовать жаркая погода

Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, ближайшую неделю в большинстве областей Украины будет жарким. Температура воздуха днем будет достигать +27...+32 градусов. Во второй половине недели воздух раскалится еще сильнее, на Востоке, в центральных областях и на юго-востоке жара местами достигнет +32...+35 градусов. Будет преобладать сухая солнечная погода.

"Исключение атмосфера сделает для западных областей - там периодически будут выпадать дожди с грозами, воздух будет свежим, +24...+27 градусов. Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный, временами порывистый", - написала Наталья Диденко.

"В Киеве актуальными, кроме масок, будут всю неделю темные очки, брызгалки с термальной водичкой, шорты, бретельки, хлопок, лен и лимонады. В столице - сухо и все время около 30 градусов", - предупредила синоптик.

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