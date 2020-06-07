Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине воцарится жара
Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, ближайшую неделю в большинстве областей Украины будет жарким. Температура воздуха днем будет достигать +27...+32 градусов. Во второй половине недели воздух раскалится еще сильнее, на Востоке, в центральных областях и на юго-востоке жара местами достигнет +32...+35 градусов. Будет преобладать сухая солнечная погода.
"Исключение атмосфера сделает для западных областей - там периодически будут выпадать дожди с грозами, воздух будет свежим, +24...+27 градусов. Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный, временами порывистый", - написала Наталья Диденко.
"В Киеве актуальными, кроме масок, будут всю неделю темные очки, брызгалки с термальной водичкой, шорты, бретельки, хлопок, лен и лимонады. В столице - сухо и все время около 30 градусов", - предупредила синоптик.
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