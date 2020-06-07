Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения в умышленном убийстве

7 июня, 2020, 17:03

Активист Сергей Стерненко заявил, что его вызывают в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в умышленном убийстве

Об этом Стерненко сообщил в facebook.

Он обнародовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в 10 часов утра в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении.

"Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00. Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в статье 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня", - сказал Стерненко.

По его словам, за такой срок он не успеет подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников.

"Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту. Подозрение подготовили по статье 115 - умышленное убийство", - отметил Стерненко.

Напомним, 18 мая после допроса в СБУ Стерненку не огласили подозрение, зато признали его статус как потерпевшего.

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