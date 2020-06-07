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Espreso.tvОбществоПророссийские ресурсы распространили фейк об "объединении" ПЦУ и УГКЦ

Пророссийские ресурсы распространили фейк об "объединении" ПЦУ и УГКЦ


фото: ridus.ru
Ориентированный на Россию один из телеканалов Виктора Медведчука и несколько сайтов подобного направления недавно запустили не подтвержденную информацию о якобы объединении Православной церкви Украины с Украинской греко-католической церковью

Об этом со ссылкой на Религиозную правду передает Еспресо.TV .

Такая пропаганда продолжалась несколько дней. Сначала близкие к РПЦ и УПЦ МП страницы распространили "новость", что "Институт внешнеполитических исследований анонсировал новое комплексное исследование имеющее целью изучения общественного мнения украинском и обеспечить пути присоединения УГКЦ к ПЦУ". И вроде бы такое исследование поддерживает Европейский Союз и вселенский патриарх Варфоломей.

На следующий день упомянутый выше Институт внешнеполитических исследований, на которого ссылались пропагандисты опубликовал опровержение этой информации и объяснил, что их сайт взломан хакерской атакой.

"Наш сайт подвергся хакерской атаке со стороны недоброжелателей и информация о проекте была удалена. Приносим извинения за неудобства", - отмечается в сообщении института.

"Все это похоже на провокацию. Фейк разместили для того, чтобы сделать статью", - прокомментировал представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

При этом пропагандисты оперировали откликом на это "событие" со стороны Филарета.

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