Представление о том, что камеры автофиксации не фиксируют превышение скорости с индивидуальными номерами, является мифом, - Нацполиция

7 июня, 2020, 10:14

На самом деле установленные Национальной полицией на автодорогах Украины камеры автофиксации хорошо фиксируют превышение скорости транспортными средствами с индивидуальными номерными знаками

Об этом на своей странице рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Еспресо.TV .

В подтверждение этого утверждения он привел свежий пример.

"05.06.2020. Камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала превышение скорости Dodge Charger, с индивидуальным днз ИИААО ***. На улице Елены Телиги (в Киеве - ред.) Указанный автомобиль превысил скорость дважды: при разрешенных 50 км / ч., Водитель двигался 123 км / ч и 144 км / ч ", - отметил Билошицкий.

Постановления о нарушении ПДД отправляются к владельцу.

"Индивидуальные номера точно не помогут избежать ответственности", - отметил первый заместитель начальника патрульной полиции.

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