Представление о том, что камеры автофиксации не фиксируют превышение скорости с индивидуальными номерами, является мифом, - Нацполиция
Об этом на своей странице рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Еспресо.TV .
В подтверждение этого утверждения он привел свежий пример.
"05.06.2020. Камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала превышение скорости Dodge Charger, с индивидуальным днз ИИААО ***. На улице Елены Телиги (в Киеве - ред.) Указанный автомобиль превысил скорость дважды: при разрешенных 50 км / ч., Водитель двигался 123 км / ч и 144 км / ч ", - отметил Билошицкий.
Постановления о нарушении ПДД отправляются к владельцу.
"Индивидуальные номера точно не помогут избежать ответственности", - отметил первый заместитель начальника патрульной полиции.
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