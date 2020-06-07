Предназначенна Беларуси нефть из США уже прибыла в Литву
Поэтому нефть доставят к белорусскому НПЗ в Новоплоцку, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио .
"Благодаря диверсификации источников сырья вместе с Соединенными Штатами мы укрепляем суверенитет Беларуси и его устойчивость к давлению со стороны третьих государств", - заявил вице-министр иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис.
Поставки американского нефти в Беларусь стало возможным благодаря договорам, подписанным государственным секретарем США Майком Помпео во время его визита в эту страну в феврале.
В прошлом месяце министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил, что поставки американской нефти является частью государственной стратегии диверсификации источников сырья и обеспечения стабильной работы белорусских нефте- перерабатывающих заводов.
- Раньше почти все это сырье Беларусь покупала в России, однако этим странам не удалось прийти к согласию относительно цен.
- После этого Беларусь начала закупать нефть в Норвегии, Азербайджане и Саудовской Аравии.