 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПредназначенна Беларуси нефть из США уже прибыла в Литву

Предназначенна Беларуси нефть из США уже прибыла в Литву


фото: cruisemapper.com
Первая партия американской нефти, предназначенной Беларуси, уже прибыла в литовский порт в Клайпеде. На борту танкера было почти 80 тысяч тонн сырья

Поэтому нефть доставят к белорусскому НПЗ в Новоплоцку, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио .

"Благодаря диверсификации источников сырья вместе с Соединенными Штатами мы укрепляем суверенитет Беларуси и его устойчивость к давлению со стороны третьих государств", - заявил вице-министр иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис.

Поставки американского нефти в Беларусь стало возможным благодаря договорам, подписанным государственным секретарем США Майком Помпео во время его визита в эту страну в феврале.

В прошлом месяце министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил, что поставки американской нефти является частью государственной стратегии диверсификации источников сырья и обеспечения стабильной работы белорусских нефте- перерабатывающих заводов.

  • Раньше почти все это сырье Беларусь покупала в России, однако этим странам не удалось прийти к согласию относительно цен.
  • После этого Беларусь начала закупать нефть в Норвегии, Азербайджане и Саудовской Аравии.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

больше новостей

7 июня, 2020 воскресенье

6 июня, 2020 суббота

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать