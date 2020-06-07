Педагоги объяснили Зеленскому, какого министра образования требуют университеты

7 июня, 2020, 10:57

Ректорат Украинского католического университета в субботу, 6 июня 2020 года, обнародовал обращение относительно затягивания с назначением министра образования и науки и объяснил власти, в каком главе сегодня нуждаются педагоги Украины

Об этом со ссылкой на официальный сайт УКУ передает Еспресо.TV .

"Украина заслуживает министра образования и науки, который или которая будет иметь мандат доверия от образовательной среды и продемонстрирует четкое видение дальнейшего развития украинской образовательной системы", - отмечают в УКУ.

Отвечая на заявление президента Зеленского о том, что трудно в стране найти надлежащие кадры, в УКУ поставили вопрос иначе: "Может, президенту стоит задуматься над тем, почему достойные профессионалы, которым по силам решать задачи образования на национальном уровне, на эту высокую и престижную должность не подаются?".

Соответственно, в УКУ подали соображения относительно того, в каком министре образования и науки сегодня нуждается Украина.

"Министр образования и науки должен быть преданным принципам академической добродетели, творческой свободы, нетерпимости к плагиату и тому подобное. Кандидат на должность министра должен осознавать, что образование может быть успешной только при условии, что она опирается на два крыла: хорошие знания и высокие этические стандарты. на одном только крыле "птица" украинского образования летать не сможет ", - подчеркивает ректорат УКУ.

В обращении говорится, что такому кандидату в наше время понадобится отвага в предоставлении еще большей свободы университетам. Ведь если в государстве недостаточно денег на высшее образование, она имеет не завязывать, а еще больше решать университетам руки. Продолжать внедрение прозрачных конкурсных механизмов распределения государственных средств по определенным приоритетам и показателями эффективности деятельности ЗВО. Стимулировать бизнес через налоговое законодательство вкладывать ресурсы в развитие университетов, создавать благоприятные условия, чтобы они становились более самозараднимы.

"Кандидат должен засвидетельствовать готовность сохранить и продолжить все ключевые реформы, начатые в сфере высшего образования, включая проведение ВНО для поступления в магистратуру, определение KPI для ректоров при подписании контракта, внедрение индикативной себестоимости; конкурсное распределение государственного финансирования университетов по результатам их деятельности и тому подобное.

Это должен быть человек с характером, который не боится плыть против течения, не уступит в угоду политической конъюнктуре.

Министр должен отстаивать право студентов на качественное образование, право преподавателей - на качественные условия выполнения ими своей работы, право ученых - на должную поддержку знаковых общественно важных исследований и внедрения инновационных разработок, право работодателя - на обучение компетентного и самозарадного работника, право граждан - на эффективное использование их налогов для общего блага всего общества.

Важно, чтобы глава МОН заботился о том, чтобы наши университеты готовили выпускников, которые были конкурентоспособными в глобальном измерении и одновременно патриотами Украины, руководствовались ее национальными интересами, работали на ее благо и ради общественного блага ", - говорится в обращении ректората УКУ.

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