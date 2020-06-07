На горе Поп Иван в Карпатах начинается сооружение Крестного пути

7 июня, 2020, 08:50

От подножия горы Поп Иван (Черногорский) до самой ее вершины началось сооружение экуменического Крестного пути с остановочных станциями

Об этом со ссылкой на официальный сайт расположенной на вершине горы астрономической обсерватории "Белый слон" передает Еспресо.TV.

"Торжественное открытие и освящение Крестного пути представителями всех христианских конфессий запланировано на 14 августа. Оно будет самым длинным и самым сложным из всех существующих", - говорится в сообщении.

Остановки со скульптурными композициями в виде каменных глыб высотой в рост человека с вмонтированными в них таблицами будут отражать последние моменты жизни Иисуса Христа на Его пути к Голгофе.

Идея создания экуменической Крестного пути, который должен стать одной из новых туристических жемчужин Прикарпатья, принадлежит Прикарпатскому национальному университету имени Василия Стефаника, который вместе с Варшавским университетом сейчас восстанавливает обсерваторию на горе Поп Иван.

Накануне начала работ, 28 мая, художниками и руководством Прикарпатского университета во главе с ректором Игорем Цепендой и проректором Ярославом Шинкаруком на местности было проведено совещание с рабочими-подрядчиками. Заведующий кафедрой изобразительного и декоративно-прикладного искусства и реставрации Учебно-научного института искусств Прикарпатского университета Богдан Бойчук и скульптор-автор таблиц Владимир Киндрачук, старший преподаватель этой же кафедры, определили задачи перед подрядчиками, которые будут устанавливать шляпе. Сначала все подготовительные работы художниками будут сделаны у подножия горы, а позже доказано после установки камней.

"Это Крестный путь будет способствовать взаимопониманию между христианами разных конфессий и делается для всех людей, чтобы их восхождение к вершине Черногоры, которая является давним святилищем, сопровождалось отдыхом и молитвой, размышлениями о Христовом Воскресении. Хотим таким образом подарить всем посетителям нашей обсерватории радость и веру. Прежде всего, веру каждого в себя! Уверен, что Крестный путь, которую мы создадим, откроет каждому, кто ее пройдет до конца, новые горизонты и придаст сил для преодоления жизненных вершин!", - подчеркнул Цепенда.

Напомним, 1 июня на массиве Черногора в Карпатах на вершине горы Поп Иван было 0 ° и падал снег.

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