На Балтике начались учения НАТО Baltops 2020

7 июня, 2020, 14:23

В воскресенье, 7 июня 2020 года, в Балтийском море начались международные учения Baltops, на которые собрались представители 19 стран НАТО

В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, будет представлены 29 судов и 29 авиасредств. Об этом со ссылкой на Таллинскую газету Postimees передает Еспресо.TV .

Для обеспечения безопасности и здоровья участников, Baltops 2020 будут проходить исключительно в море.

"Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей к действиям по поддержанию постоянной региональной безопасности", - отмечается в сообщении.

К 49-й по счету учениях Baltops 2020 присоединятся такие страны как Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Справка

Начало учений Baltops было положено в 1972 году.

Baltops - это ежегодные международные учения, демонстрирующие приверженность НАТО деле обеспечения мира и уровню безопасности, что позволяет быстро реагировать на кризисы.

Цель учений - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

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