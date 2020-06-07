На Балтике начались учения НАТО Baltops 2020
В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, будет представлены 29 судов и 29 авиасредств. Об этом со ссылкой на Таллинскую газету Postimees передает Еспресо.TV .
Для обеспечения безопасности и здоровья участников, Baltops 2020 будут проходить исключительно в море.
"Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей к действиям по поддержанию постоянной региональной безопасности", - отмечается в сообщении.
К 49-й по счету учениях Baltops 2020 присоединятся такие страны как Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.
Справка
Начало учений Baltops было положено в 1972 году.
Baltops - это ежегодные международные учения, демонстрирующие приверженность НАТО деле обеспечения мира и уровню безопасности, что позволяет быстро реагировать на кризисы.
Цель учений - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.
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