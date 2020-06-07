На арене за $1,8 млрд: Ломаченко узнал новую дату и место супербоя с Лопесом

7 июня, 2020, 19:51

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой против американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в сентябре в Лас-Вегасе на новой арене за $1,8 млрд

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, сообщает Sky Sports.

По его словам бой Ломаченко против Лопеса может произойти со зрителями на трибунах в Лас-Вегасе на арене местного клуба по американскому футболу "Лас-Вегас Рэйдерс".

"Большой бой, мы надеемся сделать его в сентябре с ограниченным количеством зрителей. Они говорили с нами о том, чтобы провести бой на их стадионе для 10 тыс. зрителей, расположенных по арене. Все работают, чтобы это произошло. Но мы не можем ничего говорить наверняка, пока не получим разрешение от регулирующих органов", - сказал Арум.

Стадион Allegiant Stadium вмещает 65 тыс. зрителей и была открыта в 2020 году. На ее строительство было потрачено $1,8 млрд.

Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 3 июня стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес отказались от идеи проведения промежуточных поединков перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.

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