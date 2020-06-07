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Espreso.tvМирМэтью Брайза рассказал, при каких условиях американцы соберутся на мирный Майдан

Мэтью Брайза рассказал, при каких условиях американцы соберутся на мирный Майдан

иллюстративное
фото: spiked-online.com
Во время предназначенных на ноябрь очередных президентских выборов в Соединенных Штатах могут возникнуть предпосылки для проведения бескровных революционных преобразований

Об этом бывший советник государственного секретаря США, директор по делам Европы и Евразии в американской Совете нацбезопасности в 2001-2005 годах Мэтью Брайза заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 6 июня 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Если Трамп проиграет выборы из Невеля отрывом, он сможет заявить, что выборы прошли незаконно. В конце концов, он уже начал это делать. Многие штаты решило провести голосование по почте", - пояснил он.

По словам Брайзы, на этот раз будет особенно много случаев дистанционного волеизъявления, поскольку избирателям "не придется покидать свои дома и идти на избирательные участки, рискуя заразиться Covid-19".

"Но Трамп уже начал говорить, что выборы почте можно признать легальными, ведь существует большой риск подтасовки голосов. Если такое случится, если он будто бы искать правды в выборах, которые он проигрывает, тогда американцы с большой вероятностью выйдут на улицы и тогда увидим Площадь перед Белым домом. Я могу ожидать такого, если он не признает выборов, в которых проигрывает ", - подчеркнул политик.

 

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