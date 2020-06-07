Коронавирус в Киеве: за сутки - 43 новых заражений, 2 смертей

7 июня, 2020, 11:20

В течение субботы, 6 июня 2020 года, количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 43 человека. Умерли 2 больных

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Еспресо.TV .

"Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 43 человека. Среди них - 1 медик. Двое больных умерли. Всего за период пандемии в Киеве 77 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и две девочки, которым по 4 года. А также 16 мужчин от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе - 9, Святошинском - 7, в Соломенском районе - 6 случаев", - отметил Кличко.

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