Бывший российский агент Скрипаль с дочерью переехали в Новую Зеландию, - СМИ

7 июня, 2020, 16:47

Бывший агент российских спецслужб Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, которых отравили весной 2018 года, переехали из Великобритании в Новую Зеландию

Об этом со ссылкой на британские СМИ сообщает DW.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами, пишет британское издание The Sunday Times, ссылаясь на неназванных высокопоставленных представителей правительства. По их данным, до этого Скрипали больше года прожили в доме, подобранном службой внешнеполитической разведки Великобритании MI6.

Бывший российский агент и его дочь были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держалось в тайне.

Лондон обвинил в преступлении вероятных сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позже в деле появился третий подозреваемый - представитель военной разведки России, прибывший в Британию под именем Сергея Федотова. Расследователи группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мышкин и Денис Сергеев.

В феврале 2020 года посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живые .

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