7 июня на фронте: оккупанты один раз нарушили режим тишины
7 июня, 2020, 18:31
7 июня на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
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