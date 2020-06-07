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Espreso.tvОперація об'єднаних сил7 июня на фронте: оккупанты один раз нарушили режим тишины

7 июня на фронте: оккупанты один раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
7 июня на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

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