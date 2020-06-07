6 июня на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов, 1 уничтожен, с украинской - 2 раненых
Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 7 июня 2020 года, передает Еспресо.TV .
"Украинская воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - отмечается в сообщении.
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Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости
Опытного и Старогнатовки - противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более 30 мин калибра 120 мм;
Богдановки - враг привел противотанковые ракетные комплексы;
Марьинки, Павлополя, Авдеевки - использовались гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Гнутово - агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы;
Орехово и Луганского - вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Южного - агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вследствие обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирование.
По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
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