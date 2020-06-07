6 тыс. негативов за 4 года. Тайный фотограф КГБ передал историкам отснятое им во время Поющей революции в Эстонии

7 июня, 2020, 12:03

В эстонски Национального архив передано более 6 тыс. негативов, которые фотограф КГБ СССР сделал во времена Поющей революции. Речь преимущественно идет об основных событиях на территории тогдашней Эстонской ССР в период с 1987 по 1991 год

Подробности со ссылкой на ERR рассказывает Еспресо.TV .

Во время встречи с журналистами он назвался "Олегом" и попроси не показывать потом его внешность.

Сейчас ему 63 года. В КГБ он работал в должности "инжинера", имел звание лейтенанта.

Родился в Эстонии. В 1976 году добровольно поступил на службу в советскую спецслужбу и большую часть времени служил в 7-м управлении, которое занималось скрытым слежкой. Тайны десятилетиями были частью жизни Олега. Он никогда не носил форму и даже жене не говорил, чем занимается.

"Жена вопросов не задавала. Знала, что дома о работе ни слова и все", - отметил он.

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Точное число фотографий в коллекции неизвестно. Было оцифровано 6500 файлов, но поскольку часть кадров повторяется, а некоторые бракованные, то в действительности фотографий может быть меньше.

На этих кадрах запечатлены митинги, пикеты, демонстрации, памятные мероприятия, собрания с докладами, даже похороны, высылки инакомыслящих, хэппенинги и все знаковые события.

"Насколько мне известно, наличие таких пленок является уникальным. Можно даже сказать, это единственный случай в истории Советского Союза, когда сохранились сделанные КГБ фотографии тех великих событий, глубоко затронули всех нас", - пояснил ситуацию эксперт по вопросам безопасности Яанус Рахумяги.

79 черно-белых фотографий "Олега" в хорошем качестве можно посмотреть по этой ссылке .

Напомним, 17 мая 2020 в Украине начал работать государственный Консультационный центр по поиску информации о репрессированных нацистами и коммунистами. Его услуги бесплатны.

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