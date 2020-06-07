6 тыс. негативов за 4 года. Тайный фотограф КГБ передал историкам отснятое им во время Поющей революции в Эстонии
Подробности со ссылкой на ERR рассказывает Еспресо.TV .
Во время встречи с журналистами он назвался "Олегом" и попроси не показывать потом его внешность.
Сейчас ему 63 года. В КГБ он работал в должности "инжинера", имел звание лейтенанта.
Родился в Эстонии. В 1976 году добровольно поступил на службу в советскую спецслужбу и большую часть времени служил в 7-м управлении, которое занималось скрытым слежкой. Тайны десятилетиями были частью жизни Олега. Он никогда не носил форму и даже жене не говорил, чем занимается.
"Жена вопросов не задавала. Знала, что дома о работе ни слова и все", - отметил он.
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Точное число фотографий в коллекции неизвестно. Было оцифровано 6500 файлов, но поскольку часть кадров повторяется, а некоторые бракованные, то в действительности фотографий может быть меньше.
На этих кадрах запечатлены митинги, пикеты, демонстрации, памятные мероприятия, собрания с докладами, даже похороны, высылки инакомыслящих, хэппенинги и все знаковые события.
"Насколько мне известно, наличие таких пленок является уникальным. Можно даже сказать, это единственный случай в истории Советского Союза, когда сохранились сделанные КГБ фотографии тех великих событий, глубоко затронули всех нас", - пояснил ситуацию эксперт по вопросам безопасности Яанус Рахумяги.
79 черно-белых фотографий "Олега" в хорошем качестве можно посмотреть по этой ссылке .
- Напомним, 17 мая 2020 в Украине начал работать государственный Консультационный центр по поиску информации о репрессированных нацистами и коммунистами. Его услуги бесплатны.
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