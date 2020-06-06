Зеленский заявил, что не имеет претензий к главе МОЗ Степанову
Об этом он заявил во время общения с журналистами в резиденции "Залесье", сообщает "Украинская правда" .
По словам Зеленского он не имеет замечаний к главе МОЗ Максиму Степанову и уверен, что министр не мог закупить медицинские костюмы вдвое дороже аналогичных.
"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать", - сказал Зеленский и добавил, что пока не имеет замечаний к работе министра.
"Замечаний пока не имею" - Зеленский в Залесье на встречу с журналистами о министра здравоохранения Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV- Украинская правда (@ukrpravda_news) June 6, 2020
- Напомним, 6 июня Владимир Зеленский заявил, что пока нет лучшего министра внутренних дел, чем Арсен Аваков.
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