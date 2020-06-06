Зеленский рассказал, как будет происходить праймериз "Слуги народа" на должность кандидата в мэры Киева

6 июня, 2020, 21:04

Об этом сообщает LB.ua .

По его словам, желающие баллотироваться на должность мэра столицы от "Слуги народа" должны пройти два этапа отбора.

"Мне нужно только два этапа. Во-первых, они все должны показать программу: что они видят с Киевом, что они собираются делать. Второй этап - мы всех меряем социологией и видим, у кого больше шансов. Вот и все", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у него складывается впечатление, что некоторым депутатам от "Слуги народа", которые впервые попали в парламент, надоело в Верховной Раде.

"Они все впервые в Верховной Раде, им там уже надоело, наверное, они все хотят быть королями вселенной, хотят попробовать быть мэром Киева. Мэром от партии "Слуга народа" будет один человек. Они захотели праймериз, и это нормально. Будет внутренний праймериз партии, куда войдут не только люди из "Слуги народа", - отметил Зеленский.

Напомним, 6 июня Виталий Портников заявил, что Виталий Кличко уверенно переизберется мэром Киева, если партия "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата на выборах городского головы столицы.

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