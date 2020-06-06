Из-за недостаточного финансирования из Одесской психбольницы придется выписать 600 пациентов, - СМИ

6 июня, 2020, 08:10

Из Одесского областного центра психического здоровья, что на Воробьева, 9, могут выписать более 600 пациентов - после старта второго этапа медицинской реформы у медучреждения нет денег на их содержание и лечение

Подробности со ссылкой на интернет-газету Думская.net рассказывает Еспресо.TV .

1 апреля все бюджетные медицинские учреждения страны вторичного и третичного звена начали финансировать по-новому. Каждая больница стала автономной, подписала договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и начала получать деньги в рамках государственной программы медицинских гарантий, что позволяет лечить пациентов бесплатно

"Для каждого вида медицинской услуги было установлено свой тариф. Например, психиатрическое лечение оценили в 7406,40 гривен за" пролеченный "случай. Безусловно, если пациента можно вылечить быстро, за считанные недели, то этот тариф кажется не таким уж и низким. Но чаще всего психиатрические болезни так быстро не проходят, и пациенты месяцами, а то и годами находятся в стационаре ", - отмечается в сообщении.

Одесский областной центр психического здоровья тоже подписал договор с Нацслужбы, добившись финансирования по шести пакетами услуг, включая острую, неотложную, интенсивную и паллиативную помощи. Однако, когда дело дошло до перечисления денег по договору, Центр получил только всего около 4800 грн за одного пациента.

Как рассказал главврач ООЦПЗ Анатолий Волощук, в центре посчитали, что содержание одного пациента в месяц обходится примерно в 11 тыс. грн (с учетом всех затрат на его лечение, питание, зарплату медперсонала, коммунальные услуги и т.д.). Одесский облсовет как владелец центра взял на себя расходы по коммунальным платежам, в связи с чем "стоимость" пациента несколько уменьшилась - до 9100 грн в месяц. Но это все равно намного больше, чем центр получил в рамках государственного финансирования.

Сейчас в медицинском учреждении насчитывается 1050 коек. В стационаре находится более 1000 пациентов.

"Из них 609 человек находятся в нашем центре более месяца. Кто два месяца, кто три, а некоторые годами лежат. По сути, эти люди нуждаются в постоянной помощи, на которую нам не дали денег. Мы получили всего 43% от необходимого финансирования", - сетует Волощук.

В Одесском областном совете считают, что главврач "нагнетает" и центра неплохо бы начать зарабатывать самостоятельно.

При этом многие специалисты считают, что значительная часть "долгих" пациентов центра находится там безосновательно.

"Это такой вариант доме осыб летнего возраста за бюджетные средства. Туда устраивают неудобных людей пожилого возраста, которые мешают, например, продать квартиру или вообще мешают, и успешно о них забывают. А государство должно все это финансировать. Мне кажется, эта практика необходимо прекратить. Есть дома престарелых - коммунальные и частные, - отправляйте людей туда, если уж припекло. а в психиатрической больнице людей должны лечить. И паллиативную помощь в специализированных клиниках нужно предоставлять не каждому старому с деменцией, а действительно тяжелым больным ", - считает правозащитник Александр Иванов.

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