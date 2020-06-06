ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения масок

6 июня, 2020, 17:25

Всемирная организация здравоохранения посоветовала носить маски из ткани в общественных местах, где есть риск заразиться коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

ВОЗ советует носить маски из ткани в общественных местах, где есть риск передачи COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что такие меры безопасности помогут уменьшить распространение вируса. Новые рекомендации базируются в основном на исследованиях, проведенных за последние несколько недель.

ВОЗ отмечает, что маски для лица является лишь одним из инструментов, которые могут снизить риск заражения. В то же время специалисты предупреждают, что ношение маски не должно вызывать обманчивого ощущения защищенности.

Напомним, 30 мая 2020 года, в Польше отменена обязанность надевания масок на улице.

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