Внешние границы Шенгена откроются не ранее 1 июля, внутренние - с 15 июня

6 июня, 2020, 09:16

Жители Шенгенской зоны смогут свободно перемещаться между странами, начиная с 15 июня

Такое решение было принято в пятницу, 5 июня 2020 года, по итогам заседания совета министров внутренних дел стран Европейского Союза. К нему присоединились другие страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Исключением будет Испания, которая откроет свои границы для всех жителей Шенгенской зоны не ранее 1 июля.

Также до 1 июля отложено решение об открытии внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны. 27 министров ЕС решили, что открытие внешних границ может обсуждаться только после полного снятия внутреннего контроля в Шенгенской зоне.

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поддержал решение об открытии границ внутри Шенгенской зоны, но предупредил, что Франция будет вводить 14-дневный карантин в качестве ответа для жителей тех стран, которые введут такие карантинные меры в отношении Франции. А глава французской дипломатии Ле Дриан заявил, что решение об открытии внешних границ Евросоюза нужно будет принять уже "примерно 15 июня".

В свою очередь Италия открыла свои границы для жителей Шенгенской зоны уже 3 июня. Греция опубликовала список 29 стран, граждане которых смогут приехать отдыхать в Грецию, начиная с 15 июня. Сначала в список не попали наиболее пострадавшие от пандемии государства Европы - Франция, Испания, Италия и Великобритания. Позже решение было пересмотрено.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 5 июня в странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Великобритании было зарегистрировано 1423645 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жертв составило 168 400 человек. Больше всего от последствий COVID-19 погибло жителей Великобритании, Италии, Франции, Испании и Бельгии.