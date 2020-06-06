Венедиктова рассказала новые подробности убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова

6 июня, 2020, 20:49

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала новые подробности убийства 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе-Хмельницком

Об этом она сообщила в видеообращении на сайте Офиса генпрокурора.

По ее словам, полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону места, где играл ребенок.

На следующих судебных заседаниях по этому делу, которые назначены на 18 и 19 июня, планируют исследовать протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продолжении действия обязательств, возложенных судом на других обвиняемых.

В мае стало известно, что двух подозреваемых по делу об убийстве мальчика суд отпустил из-под стражи после внесения залога. В марте на свободу вышли бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей.

Под стражей остается один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - сын Петровца - находится под личным обязательствам.

Напомним, 1 июня 2019 в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы.

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