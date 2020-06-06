В Лукьяновском СИЗО "общак" составляет полмиллиона долларов в месяц, - экс-глава Пенитенциарной службы
Об этом он заявил вечером в пятницу, 6 июня 2020 года, в эфире одного из телевизионных каналов, передает Еспресо.TV .
"Я вам скажу на примере лишь Киевского СИЗО. Сейчас "общак" Киевского СИЗО, известного в народе как "Лукьяновка", в месяц - $ 500 тыс. Лукьяновское СИЗО, конечно, там центральное", - отметил он.
"Сейчас в тюрьмах разрешили телефоны, позволили интернет. Мы все пользуемся банкингом, мы все грамотные люди. Там это все происходит за минуты. И нет уже такого, как" мы пришли к тебе за "общаком". Он скажет: "Ну пришли, то ищите. Может, приберетесь тут у меня в камере", - добавил Старенький.
- Напомним, 4 июня Верховная Рада проголосовала за законопроект о "ворах в законе" во втором чтении, которым устанавливается принадлежность за принадлежность к этой "касте" представителей криминального мира.
- На принятии закона настаивало Министерство внутренних дел.
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