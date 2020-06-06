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Espreso.tvКриминалВ Киеве на проспекте Глушкова произошло смертельное ДТП

В Киеве на проспекте Глушкова произошло смертельное ДТП

В столице на проспекте Глушкова произошло ДТП, в результате которого погиб человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, на проспекте Глушкова произошло ужасное ДТП, в котором погиб молодой человек. Как рассказал Вартовым.Еспресо водитель автомобиля Mercedes Viano, он двигался по Одесской трассе в первом ряду и только въехал в столицу, притормозил и катился перед светофором, так как загорелся запрещающий сигнал светофора. В это время он услышал мощный удар, от которого машину отбросило вперед и начало разворачивать.

После того как Honda Civic врезалась в зад Mercedes, микроавтобус развернуло и он передней частью врезался в правый бок Лады Калины. Лишь после этого водитель Мерседеса смог выровнять свою неуправляемую машину и остановиться.

Отметим, что после тарана Mercedes, Honda продолжила движение и врезалась в здание блокпоста, сложенного из бетонных блоков, которые обвалился внутрь. Водитель (по предварительным данным, 1996 г.р.) Honda был зажат в своей деформированной машине - к сожалению, он скончался на месте.

Спасатели ГСЧС по приезду срезали крышу и извлекли тело погибшего. Свидетели говорят, что водитель Honda двигался на очень высокой скорости, так это или нет - должен установить автотехническая экспертиза. На месте работают патрульные полицейские, ожидающие прибытие следственно-оперативной группы, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

 

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