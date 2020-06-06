В эти выходные в Баку запрещено выходить из дома
Сейчас улицы города обезлюдели, карантинный режим действует, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1news.az .
Перед этим премьер-министр Али Асадов в своем обращении к гражданам объяснил причины введенных ограничений.
По его словам, несмотря на меры по смягчению карантина, большая часть граждан не придерживалась установленных правил, что привело к резкому росту зараженных коронавирусом.
"В связи с этим Оперативный штаб с 00:00 субботы, 6 июня, в 00:00 понедельника, 8 июня, принял решение о введении жесткого карантина в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяран и Абшеронском районе Азербайджана. Соблюдение правил является обязательным "язковим и контролироваться МВД", - отметил Асадов.
Кроме того, согласно решению оперативного штаба, за исключением отраслей, приведенных ниже, работа всех организаций, служб и т.п. на этот период прекращается.
Работать исключительно:
- больницы и станции "Скорой медицинской помощи";
- социальные учреждения, в том числе по уходу за лицами, нуждающимися в особой опеке;
- коммунальные службы (водопровод и канализация, газовые, систем отопления, электропередач, уборка и утилизация бытового мусора)
- структуры производства и обеспечения электроэнергией;
- структуры мелиорации и водного хозяйства;
- услуги связи;
- структуры телерадиовещания (телевидение и радиоканалы, кабельное телевидение);
- грузоперевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным и морским транспортом;
- трубопроводы;
- Обеспечена деятельность производств, требующих непрерывного производственного процесса по техническим причинам;
- добыча, переработка, хранение и продажа нефти (нефтепродуктов) и газа;
- служба обеспечения охраны и технической безопасности учреждений и предприятий, которые приостановили деятельность;
За исключением лиц, работающих в вышеперечисленных сферах, всем другим покидать свое место жительства (или место пребывания) запрещено.
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