В эти выходные в Баку запрещено выходить из дома

6 июня, 2020, 10:55

Ночью вступил в силу запрет на выход из дома для жителей столицы Азербайджана, внедренный Оперативным штабом при Кабинете министров АР на 6-7 июня (суббота-воскресенье) 2020

Сейчас улицы города обезлюдели, карантинный режим действует, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1news.az .

Перед этим премьер-министр Али Асадов в своем обращении к гражданам объяснил причины введенных ограничений.

По его словам, несмотря на меры по смягчению карантина, большая часть граждан не придерживалась установленных правил, что привело к резкому росту зараженных коронавирусом.

"В связи с этим Оперативный штаб с 00:00 субботы, 6 июня, в 00:00 понедельника, 8 июня, принял решение о введении жесткого карантина в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяран и Абшеронском районе Азербайджана. Соблюдение правил является обязательным "язковим и контролироваться МВД", - отметил Асадов.

Кроме того, согласно решению оперативного штаба, за исключением отраслей, приведенных ниже, работа всех организаций, служб и т.п. на этот период прекращается.

Работать исключительно:

- больницы и станции "Скорой медицинской помощи";

- социальные учреждения, в том числе по уходу за лицами, нуждающимися в особой опеке;

- коммунальные службы (водопровод и канализация, газовые, систем отопления, электропередач, уборка и утилизация бытового мусора)

- структуры производства и обеспечения электроэнергией;

- структуры мелиорации и водного хозяйства;

- услуги связи;

- структуры телерадиовещания (телевидение и радиоканалы, кабельное телевидение);

- грузоперевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным и морским транспортом;

- трубопроводы;

- Обеспечена деятельность производств, требующих непрерывного производственного процесса по техническим причинам;

- добыча, переработка, хранение и продажа нефти (нефтепродуктов) и газа;

- служба обеспечения охраны и технической безопасности учреждений и предприятий, которые приостановили деятельность;

За исключением лиц, работающих в вышеперечисленных сферах, всем другим покидать свое место жительства (или место пребывания) запрещено.

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