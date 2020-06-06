В еще одном селе на Буковине произошла вспышка Covid-19

6 июня, 2020, 14:52

В селе Черновка Новоселицкого района зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом в 11:00 в субботу, 6 июня 2020 года, на своей странице в Facebook сообщил сельский голова Георгий Бота, передает Еспресо.TV.

"Все анализы, которые были сделаны накануне - положительные! Больных много! Двое - находятся в больнице, остальные - лечатся амбулаторно Несколько семей - на самоизоляции", - отметил председатель.

В связи с тем, что болезнь может протекать бессимптомно, человек может не знать, что болен и представляет опасность для других, то есть является носителем вируса и инфицирует окружающих, Бота обратился к жителям села с неотложной просьбой.

"Прошу:

1. Ограничивать общение друг с другом, оставайтесь дома! Выходите в аптеку, магазины, амбулатории только в крайнем случае!

2. Носите маски и медицинские перчатки, мойте руки и дезинфицируйте их! Не прикасайтесь к лицу "грязными" руками!

3. Соблюдайте дистанцию при общении 1,5 - 2 м друг от друга!

4. В случае появления повышенной температуры тела или симптомов простуды - немедленно обращайтесь к семейному врачу по телефону!!!" - отметил он.