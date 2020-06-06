В Черкассах священник УПЦ МП умер от COVID-19

6 июня, 2020, 14:07

34-летний протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Дионисий Грунин, который служил в храме "Всех сократимых Радость" (при Доме для людей с инвалидностью, что в Юго-Западном микрорайоне Черкасс), умер от коронавирусной болезни

Об этом местному изданию ПроЧерк сообщили в Черкасской епархии УПЦ МП, передает Еспресо.TV .

Его госпитализировали с высокой температурой после службы в праздник Вознесения, 28 мая.

По информации председателя Черкасской ОГА Романа Ботнара, отец Дионисий был госпитализирован в Черкасскую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония".

Спасти мужчину не удалось. Его контактные лица установлены, проводится исследование.

Между тем, на сайте епархии появилось сообщение, в отец Дионисий длительное время боролся с онкозаболеваниями, от осложнений которой якобы и умер.

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