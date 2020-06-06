Трамп приказал вывести из Германии около 10 тыс. американских военных, - СМИ
Об этом сообщает "Голос Америки".
Один из высокопоставленных администрации США заявил, что Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тыс. военнослужащих. Сейчас в Германии базируются 34,5 тыс. американских военных.
Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что этот шаг стал результатом месяцев работы генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, и никоим образом не связан с напряженностью, возникшей в отношениях между президентом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая помешала плануа президента США провести встречу G7 в июне.
Необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилось в связи с увеличением расходов на оборону стран НАТО.
Еще один высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что военнослужащие из Германии будут передислоцированы - некоторые в Польшу, некоторые в другие союзные страны, а некоторые вернутся в США.
По его словам, необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилось в связи с увеличением расходов на оборону стран-членов НАТО. Он также отметил, что данное решение содержалось в меморандуме, подписанном недавно советником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. По его словам, работа над соответствующим планом была начата еще в сентябре, сейчас все готово для его реализации.
Джек Рид, лидер демократов в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал этот шаг мелочным и бессмысленным.
Демократ Элиот Энгель, глава Комитета по вопросам внешней политики Палаты представителей Конгресса США, распространил заявление, в котором, в частности, отметил, что это решение сыграет в пользу России.
"Владимир Путин будет доволен, что американский президент ослабляет наши системы сдерживания российской агрессии в Европе", - сказал Энгель.
В то же время, представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Германией.
- Напомним, 31 мая Ангела Меркель отказалась от приглашения Дональда Трампа посетить саммит стран "Большой семерки" в конце июня в Вашингтоне, вскоре после чего президент США отменил мероприятие.
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