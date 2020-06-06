Трамп приказал вывести из Германии около 10 тыс. американских военных, - СМИ

6 июня, 2020, 22:02

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Об этом сообщает "Голос Америки".

Один из высокопоставленных администрации США заявил, что Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тыс. военнослужащих. Сейчас в Германии базируются 34,5 тыс. американских военных.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что этот шаг стал результатом месяцев работы генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, и никоим образом не связан с напряженностью, возникшей в отношениях между президентом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая помешала плануа президента США провести встречу G7 в июне.

Необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилось в связи с увеличением расходов на оборону стран НАТО.

Еще один высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что военнослужащие из Германии будут передислоцированы - некоторые в Польшу, некоторые в другие союзные страны, а некоторые вернутся в США.

По его словам, необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилось в связи с увеличением расходов на оборону стран-членов НАТО. Он также отметил, что данное решение содержалось в меморандуме, подписанном недавно советником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. По его словам, работа над соответствующим планом была начата еще в сентябре, сейчас все готово для его реализации.

Джек Рид, лидер демократов в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал этот шаг мелочным и бессмысленным.

Демократ Элиот Энгель, глава Комитета по вопросам внешней политики Палаты представителей Конгресса США, распространил заявление, в котором, в частности, отметил, что это решение сыграет в пользу России.

"Владимир Путин будет доволен, что американский президент ослабляет наши системы сдерживания российской агрессии в Европе", - сказал Энгель.

В то же время, представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Германией.

Напомним, 31 мая Ангела Меркель отказалась от приглашения Дональда Трампа посетить саммит стран "Большой семерки" в конце июня в Вашингтоне, вскоре после чего президент США отменил мероприятие.

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