Школьников Львовщины и Франковской и в дальнейшем будут учить "Основам христианской этики"
6 июня, 2020, 09:38
В детских учебных заведениях двух западноукраинских областей будут преподавать "Основы христианской этики"
Об этом информируют пресс-службы Львовской и Ивано-Франковской ОГА, передает Еспресо.TV .
Соответствующее решение во Львове приняли 4 июня, а 28 мая подобный приказ издан в Ивано-Франковской ОГА.
Теперь учреждения общего среднего образования области должны предусмотреть в планах образовательных программ на 2020-2021 учебные годы курс "Основы христианской этики".
Как отмечается Франковской ОГА, данный предмет будет способствовать усвоению детьми "идеалов, норм и принципов духовной культуры и нравственности через ознакомление с содержанием традиционных для украинского народа христианских ценностей".
- После провозглашения независимости Украины, то есть в течение последних 30 лет, предметы духовно-нравственной направленности изучаются в средних и высших учебных заведениях Украины как обязательный предмет или как предмет по выбору.
- Но в мае Министерство образования и науки Украины ликвидировало Комиссию по основам христианской этики , которая на протяжении длительного времени утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им соответствующий гриф. Об этом сообщил профессор Острожской академии Василий Жуковский, привел копию приказ в. о. министра образования и науки Любомиры Мандзий №641 от 18 мая 2020 года.
- Против этого выступил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав, призвал МОН не исключать из учебной программы мировоззренческие дисциплины и не разрушать целостное развитие детей.