Школьников Львовщины и Франковской и в дальнейшем будут учить "Основам христианской этики"

6 июня, 2020, 09:38

В детских учебных заведениях двух западноукраинских областей будут преподавать "Основы христианской этики"

Об этом информируют пресс-службы Львовской и Ивано-Франковской ОГА, передает Еспресо.TV .

Соответствующее решение во Львове приняли 4 июня, а 28 мая подобный приказ издан в Ивано-Франковской ОГА.

Теперь учреждения общего среднего образования области должны предусмотреть в планах образовательных программ на 2020-2021 учебные годы курс "Основы христианской этики".

Как отмечается Франковской ОГА, данный предмет будет способствовать усвоению детьми "идеалов, норм и принципов духовной культуры и нравственности через ознакомление с содержанием традиционных для украинского народа христианских ценностей".