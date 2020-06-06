"Диверсия против Украины, украинской нации и каждого украинца". Черновцы обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с нападениями на украинский язык

6 июня, 2020, 12:12

Черновицкий городской совет 4 июня 2020 года приняла обращение к президенту Владимиру Зеленскому, голове Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в защиту украинского языка и с требованиями прекратить нападки на основы украинской нации и государственности, публично извиниться за высказывания, которые презирают Украину, остановить политику малороссийства и уничтожения Украинского государства

Обращение поддержали 23 депутата, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт горсовета Черновцов.

Не голосовали 4 депутата - Василий Продан, Владимир Моклович, Анатолий Чесанов, Валерий Найдыш.

"Попытки ограничить использование украинского языка в публичной сфере является политической диверсией против Украины, украинской нации и каждого украинца и убеждены, что публично произнесенные руководителями государства намерения ограничить использование украинского государственного языка в публичной сфере разрушают единство нации, является очередной попыткой разделить украинский на различные сорта, ведут к превращению Украины в колонию и провоцируют гражданский конфликт ", - отмечается в сообщении.

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Черновицкий городской совет в своем обращении к руководителям государства обращает внимание, что закон о языке - "это шаг к справедливости и восстановлению самоуважения украинца и единства украинской нации, а также усиления безопасности украинского информационного пространства в условиях российской агрессии и противодействие информационной войне, которая ведется в основном на русском, и более миллиарда инвестиций за счет развития национального рынка книгоиздания, кино, культурного, образовательного и художественного продукта".

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16 депутатов при принятии решения по защите украинского языка отсутствовали: Татьяна Бешлей, Андрей Брязкало, Андрей Кандыба, Богдан Ковалюк, Артур Мунтян, Игорь Наконечий, Андрей Романчишин, Владимир Бешлей, Андрей Илюк, Назар Моклович, Алина Олевич, Ярослав Петрушин, Александр Пуршага, Любовь Сорохан, Максим Тихонович, Валерий Чинуш.

Как заявлял перед этим народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, властная команда во главе с президентом Владимиром Зеленским пытается всячески саботировать языковой закон или внести в него такие изменения, которые лишат его смысла . Но оппозиция и общество не позволят этого сделать.

Также осуществляются попытки помешать прозрачному распределению средств на украинский кинематограф и книгоиздательство.

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