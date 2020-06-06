Портников: Если "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата в мэры Киева, то у Кличко победа в кармане, какогобы человека не предложил Зеленский

6 июня, 2020, 20:25

Виталий Портников убежден, что Виталий Кличко уверенно переизберется мэром Киева, если партия "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата на выборах городского головы столицы

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб".

"Если "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата, способного победить Кличко, то у Кличко победа в кармане, какого бы человека не выдвигал Зеленский. Потому что это история уже не о Зеленском, а о Порошенко", - сказал Портников.

В то же время он отметил, что Петр Порошенко никогда не будет баллотироваться в мэры Киева.

"Люди, которые говорят, что Петр Порошенко может баллотироваться на пост мэра Киева, никогда в жизни не общались с Петром Порошенко и вообще не знают, кто это такой. Сама идея, что Петр Порошенко пойдет на должность мэра какого-либо города, включая Киев, после того, как он был президентом Украины, не учитывает особенности психологии бывшего президента. Я уже не говорю о понимании, Порошенко, что реально может мэр Киева в большой политике", - отметил Портников.

По его мнению, Порошенко может рассматривать свой политический ребрендинг с точки зрения вполне реальных досрочных парламентских выборов.

"Партия там действительно может получить огромное количество голосов и победить "Слугу народа". Тогда можно будет говорить о создании державоцентричной коалиции. Возможно в этой коалиции Петр Порошенко захочет выбрать роль председателя Верховной Рады, или премьер-министра. В условиях парламентско-президентской республики это серьезные должности. Но мэр города, даже мэр Киева это не ребрендинг. Это готовность признать, что я уже на национальный уровень не тяну. Вот у меня есть город Киев или Львов, в котором меня любят, и я в этом городе буду сидеть, никому не мешать. Такого никогда не будет", - убежден Портников.