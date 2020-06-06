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Espreso.tvОбществоПортников: Если "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата в мэры Киева, то у Кличко победа в кармане, какогобы человека не предложил Зеленский

Портников: Если "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата в мэры Киева, то у Кличко победа в кармане, какогобы человека не предложил Зеленский

Виталий Портников убежден, что Виталий Кличко уверенно переизберется мэром Киева, если партия "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата на выборах городского головы столицы

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб".

"Если "Европейская Солидарность" не выдвинет сильного кандидата, способного победить Кличко, то у Кличко победа в кармане, какого бы человека не выдвигал Зеленский. Потому что это история уже не о Зеленском, а о Порошенко", - сказал Портников.

В то же время он отметил, что Петр Порошенко никогда не будет баллотироваться в мэры Киева.

"Люди, которые говорят, что Петр Порошенко может баллотироваться на пост мэра Киева, никогда в жизни не общались с Петром Порошенко и вообще не знают, кто это такой. Сама идея, что Петр Порошенко пойдет на должность мэра какого-либо города, включая Киев, после того, как он был президентом Украины, не учитывает особенности психологии бывшего президента. Я уже не говорю о понимании, Порошенко, что реально может мэр Киева в большой политике", - отметил Портников.

По его мнению, Порошенко может рассматривать свой политический ребрендинг с точки зрения вполне реальных досрочных парламентских выборов.

"Партия там действительно может получить огромное количество голосов и победить "Слугу народа". Тогда можно будет говорить о создании державоцентричной коалиции. Возможно в этой коалиции Петр Порошенко захочет выбрать роль председателя Верховной Рады, или премьер-министра. В условиях парламентско-президентской республики это серьезные должности. Но мэр города, даже мэр Киева это не ребрендинг. Это готовность признать, что я уже на национальный уровень не тяну. Вот у меня есть город Киев или Львов, в котором меня любят, и я в этом городе буду сидеть, никому не мешать. Такого никогда не будет", - убежден Портников.

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