Пограничники спасли жизнь украинцу, которого унесло течением в Венгрию

6 июня, 2020, 15:35

Украинские и венгерские пограничники спасли мужчину, который прыгнул в реку Тиса и был унесен течением в Венгрию

Об этом сообщает Госпогранслужба.

5 июня вечером пограничный наряд отдела "Дьяково" Мукачевского отряда во время несения службы заметил, как по реке Тиса на территорию Венгрии течением сносит человека без признаков жизни. Пограничники сообщили об этом венгерским коллегам.

"Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь. Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", - говорится в сообщении.

Мужчину удалось спасти: венгерские пограничники своевременно среагировали, достали его из воды и оказали помощь.

Венгерские правоохранители передали мужчину украинским пограничникам.

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