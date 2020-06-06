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Espreso.tvКриминалПод Житомиром на заправке избили депутата от "Слуги народа", - СМИ

Под Житомиром на заправке избили депутата от "Слуги народа", - СМИ


фото: ye.ua
В Житомирской области на заправке избили народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Заславского

Об этом сообщает Житомир.info.

По информации издания, поздно вечером 5 июня на автозаправке возле села Заричаны Житомирского района произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции.

Пострадавшим оказался народный депутат Юрий Заславский. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Житомирской области, добавив, что сейчас открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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