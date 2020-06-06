Под Киевом ребята в возрасте 11 и 15 лет угнали фуру

6 июня, 2020, 13:45

На Киевщине полиция объявила подозрение несовершеннолетнему серийном угонщику автотранспорта. На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей, что на Макаровщине, это уже третье совершенное им преступление. "Специализация" - незаконное завладение автомобиля и мотоцикла. На этот раз - грузовик

Подробности со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области передает Еспресо.TV .

Парень со своим товарищем, которому 11 лет, сбежали из центра около 2 часов ночи. Чтобы далеко не идти пешком, он через щель проник в охраняемой частной территории, откуда похитил грузовой тягач МАN. Поиск был прост - где были открыты двери и ключи в замке зажигания.

Вдвоем они путешествовали полями района не долго, пока не застряли в грязи колесами. Затем, не очень расстроившись, они пошли в соседнее село в магазин согреться. Там старшего парня, который уже для местных жителей стал "известным беглецом", узнала пристальное продавщица. Она предложила детишкам чай и вкусности и в это время вызвала ювенальной полиции. Придержала дебоширов, пока не приехали правоохранители.

Уже там несовершеннолетний юноша признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от этого авто.

Менее беглеца ювенальные полицейские вернули в воспитательного учреждения. А старшего товарища полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины и он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Грузовик МАN работники полиции вернули владельцу, который обнаружил утром отсутствие авто и с соответствующим заявлением обратился в полицию.

По данному факту следователи Макаровского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Несовершеннолетнему злоумышленнику об объявлении подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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