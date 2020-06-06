Немецкие правые учатся в российских лагерях, откуда направляются в "ДНР-ЛНР", - Focus

6 июня, 2020, 11:58

Воинственно настроенные немецкие правые экстремисты проходят обучение с военным уклоном в российском лагере под Санкт-Петербургом

Об этом со ссылками на немецкий информационно-аналитический еженедельник Focus передает Еспресо.TV .

"Несколько участников курса являются членами партий" Молодые националисты "и" Третий путь ", за которыми наблюдает Федеральное ведомство по охране конституции", - пишет издание со ссылкой на службы безопасности.

При этом питерским лагерем "Партизан" руководит правоэкстремистская "Российское имперское движение", которое, по его собственным данным, борется за "превосходство белой расы".

Немецкие участники курса учатся в лагере "Партизан" "обращения с оружием и взрывчаткой, а также ведению военного рукопашного боя. Некоторые выпускники, в том числе шведы и финны, позже присоединяются к российским вооруженных формированиям на востоке Украины", - отмечается в материале.

Немецкие службы безопасности проинформированы о тренинге молодых правых экстремистов в России, но "не могут препятствовать их поездкам в Санкт-Петербург по правовым основаниям".

"Ведомства исходят из того, что российский президент Путин проинформирован о подобного рода лагерях и по меньшей мере позволяет им существовать", - пишет Focus.

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