Нацполиция инициирует усовершенствование украинского законодательства относительно суррогатного материнства

6 июня, 2020, 12:37

Для устранения правовых коллизий между законодательством Украины и иностранных государств по суррогатному материнству будет создана межведомственная рабочая группа

По инициативе Министерства внутренних дел в пятницу, 5 июня 2020 года, состоялась встреча, в которой приняли участие директор Департамента международного сотрудничества МВД Украины Мэри Акопян, советник заместителя министра внутренних дел Сергей Човпан, начальник Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко, консулы и дипломаты Великобритании, Испании, Германии, Франции, передает Еспресо.TV со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Прежде всего, мы должны выявить проблематику в применении вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатного материнства и выявления несоответствия в законодательстве. Мы должны изучить лучшие практики по европейскому законодательству для того, чтобы коммуникация с европейскими партнерами на эту тему происходила в понятном правовом поле", - отметила Акопян.

По словам Крищенко, пока широкую общественную огласку получили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются иностранные граждане, у которых рождаются дети с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатного материнства. Нередко это происходит из-за правовых коллизий между законодательством Украины и другими государствами, где рождение детей с помощью суррогатного материнства на правовом уровне запрещено. В частности, это касается регистрации рождения, документирования паспортных данных, контроля за деятельностью соответствующих медицинских учреждений, надзора за соблюдением прав участников процесса и новорожденного ребенка.

Читайте также: Как Украина стала центром торговли детьми. Расследование программы Шустров LIVE

Крищенко также добавил, что суррогатное материнство из соображений соблюдения прав женщин и детей, а также с целью недопущения торговли людьми, во многих странах мира остается запрещенным.

"Нацполиция готова присоединиться к урегулированию правовых норм и совершенствование законов Украины о вспомогательных репродуктивных технологий. Этот вопрос требует комплексного подхода с учетом международного законодательства и практики. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество и помощь представителей иностранных государств", - сказал Корищенко.

По мнению Акопян, сегодняшнее законодательство не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона. В частности речь идет о фальсификации документов и нелегальное пересечение границы.

"Мы будем концентрироваться и привлекать стейкхолдеров, прежде всего украинских и представителей заинтересованных органов, чтобы усовершенствовать законодательство", - заявила Акопян.

Для детального изучения вопроса и устранения пробелов в правовом регулировании по использованию вспомогательных репродуктивных технологий будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Нацполиции.

Напомним, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба предложил запретить суррогатное материнство . По его мнению, суррогатное материнство в Украине не урегулирован и нарушает права детей.

С таким же требованием выступили католические церкви Украины .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb