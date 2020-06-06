Мужчину, угрожавшего взорвать столичный мост метро, поместили в сумасшедший дом в Глевахе

6 июня, 2020, 14:27

Суд изменил меру пресечения гражданину Виталию Ткаленко, который ранее угрожал взорвать мост метро в Киеве, и поместил его в психиатрическую клинику для оказания необходимой помощи

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Еспресо.TV .

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - заявила Максимец.

По ее словам, в СИЗО подозреваемого осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду". После этого в изолятор вызывали медиков скорой помощи и они выдали заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности.

Подозреваемого поместили в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. В ближайшее время мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.