Мужчину, угрожавшего взорвать столичный мост метро, поместили в сумасшедший дом в Глевахе
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Еспресо.TV .
"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - заявила Максимец.
По ее словам, в СИЗО подозреваемого осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду". После этого в изолятор вызывали медиков скорой помощи и они выдали заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности.
Подозреваемого поместили в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. В ближайшее время мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.