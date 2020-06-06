Малюська оценил последствия исков к государству из-за введения карантина

6 июня, 2020, 21:27

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не ожидает сложных для государства последствий из-за судебных исков в связи с введением карантина

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, окончательную оценку законности введения карантина даст суд.

"Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения рассматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения", - сказал Малюська.

По его мнению, вводя карантин, правительство действовало на пределе своих полномочий.

"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Ни запаса мы себе не оставляли, не дули на холодное", - отметил министр.

Малюська подчеркнул, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример этого то, что правительство не понимает, не знает и не уверено, что решит суд. А суд может решить по-разному", - считает малюська.

Он добавил, что даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

"Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - убежден Малюська.

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