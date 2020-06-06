Киберполиции остановила работу 5 сетевых кинотеатров

6 июня, 2020, 07:57

Украинские правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти онлайн-кинотеатров.

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины, передает Еспресо.TV .

"Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями НПУ, под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили лиц в создании и администрировании онлайн-кинотеатров", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве киберполиции разоблачила жителя столицы, 1982 года рождения, в создании четырех онлайн-кинотеатров и нарушении авторских и смежных прав правообладателей аудиовизуальных произведений. Деятельность человека была ориентирована на пользователей из Украины, России, Белоруссии и Молдовы.

Кроме этого, в Черкасской области киберполиции пресекла незаконную деятельность местного жителя, 1988 года рождения, который создал и администрировал один онлайн-кинотеатр.

"Фигурант предоставлял доступ пользователям в библиотеку художественных, анимационных фильмов и сериалов без соответствующих разрешительных документов правообладателей", - отмечается в сообщении.

Прибыль фигуранты получали от размещенной на веб-ресурсах рекламы. Оплата за рекламу поступала на е-кошельки запрещенной на территории Украины платежной системы.

Правоохранители провели обыски в столице и в Черкасской области, по результатам которых было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

По этим фактам расследуются уголовные производства по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.