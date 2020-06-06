Коронавирус в Украине: за сутки - 550 новых случаев, 11 смертельных
За последние сутки лабораторно подтверждено новых 550 случаев заражения, летальных - 11.
Случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)
Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)
Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)
Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)
Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)
Киев - 3375 (888 выздоровели)
Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)
Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. инфографика
Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)
Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)
Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)
Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)
Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)
Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)
Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)
Читайте также: Как коронавирус косит "элиту" с Куршевеля. И что это даст украинским больницам
Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)
Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)
Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)
Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)
Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).
В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На лечении - 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. При этом нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, выздоровели, 2781 медработник и 855 детей.
Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine