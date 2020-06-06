Коронавирус в Украине: за сутки - 550 новых случаев, 11 смертельных

6 июня, 2020, 10:04

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 июня в Украине подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 выздоровели, 777 умерли

За последние сутки лабораторно подтверждено новых 550 случаев заражения, летальных - 11.

Случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)

Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)

Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)

Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)

Киев - 3375 (888 выздоровели)

Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. инфографика

Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)

Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)

Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)

Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)

Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)

Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)

Читайте также: Как коронавирус косит "элиту" с Куршевеля. И что это даст украинским больницам

Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)

Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)

Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)

Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)

Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На лечении - 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. При этом нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, выздоровели, 2781 медработник и 855 детей.

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine