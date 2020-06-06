Французский спецназ ликвидировал главаря "Аль-Каиды" в Северной Африке
Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Она добавила, что во время этой спецоперации французские солдаты также убили нескольких приближенных к Друкдалю боевиков. Операция состоялась на севере Мали вблизи алжирской границы.
Как отмечает глава минобороны Франции, Друкдаль был членом руководства террористической организации и командовал всеми ветвями "Аль-Каиды" в Северной Африке и в регионе Сахель.
По словам Парли, солдаты также захватили лидера джихадистской группы EIGS, который присягнул на верность террористам "Исламского государства".
- Напомним, в феврале Франция объявила, что опрокинет в Африку, в частности в регион Сахель, еще 600 своих военных для борьбы с исламистами.
- Регион Сахель в Африке охватывает такие страны, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, а "Магриб" - Марокко, Тунис, Алжир, Ливию, Мавританию и Западную Сахару.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb