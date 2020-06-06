Французский спецназ ликвидировал главаря "Аль-Каиды" в Северной Африке

6 июня, 2020, 08:33

Вооруженные силы Франции уничтожили главаря "Аль-Каиды" в странах исламского "Магриба" Абдельмалека Друкдаля

Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Она добавила, что во время этой спецоперации французские солдаты также убили нескольких приближенных к Друкдалю боевиков. Операция состоялась на севере Мали вблизи алжирской границы.

Как отмечает глава минобороны Франции, Друкдаль был членом руководства террористической организации и командовал всеми ветвями "Аль-Каиды" в Северной Африке и в регионе Сахель.

По словам Парли, солдаты также захватили лидера джихадистской группы EIGS, который присягнул на верность террористам "Исламского государства".

Напомним, в феврале Франция объявила, что опрокинет в Африку, в частности в регион Сахель, еще 600 своих военных для борьбы с исламистами.

Регион Сахель в Африке охватывает такие страны, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, а "Магриб" - Марокко, Тунис, Алжир, Ливию, Мавританию и Западную Сахару.

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