Адвокаты Порошенко обжаловали в суде бездеятельность Генпрокурора Венедиктовой и требуют отвода следователей ГБР, которые блокируют выставку в Музее Гончара

6 июня, 2020, 18:31

Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, поскольку Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, поданные после незаконного силового захвата ГБР Музея Гончара

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Игорь Головань.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", - пишет Головань.

Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездействие Генерального прокурора в суд", - подчеркнул адвокат Порошенко.

"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытающихся блокировать выставку коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко", - сообщил Игорь Головань.

Адвокат Головань также сообщил, что судебное заседание по рассмотрению апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому, в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", - пишет Игорь Головань.

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