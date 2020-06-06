Адвокаты Порошенко обжаловали в суде бездеятельность Генпрокурора Венедиктовой и требуют отвода следователей ГБР, которые блокируют выставку в Музее Гончара
Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Игорь Головань.
"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", - пишет Головань.
Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездействие Генерального прокурора в суд", - подчеркнул адвокат Порошенко.
"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытающихся блокировать выставку коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко", - сообщил Игорь Головань.
Адвокат Головань также сообщил, что судебное заседание по рассмотрению апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.
"Поэтому, в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", - пишет Игорь Головань.
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