6 июня на фронте: ранены двое украинских военных

6 июня, 2020, 18:23

6 июня на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов получили ранения двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения. Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Опытного.

Рядом с Марьинкой враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки - использовал противотанковые ракетные комплексы.

Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Орехова оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получил ранения.

Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются.

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